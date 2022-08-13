Общая сумма сделок на торгах ГТСБТ превысила 32 миллиона 158 тысяч долларов США

АШХАБАД, 13 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 30 сделок.



За иностранную валюту предприниматели из Турции и Афганистана закупили автобензин, произведённый на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также дизельное топливо, выработанное на Сейдинском НПЗ. Хлористый калий (ГК «Türkmenhimiýa») стал предметом сделок представителей деловых кругов Сингапура.



Помимо этого, за иностранную валюту коммерсанты из Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок превысила 32 миллиона 158 тысяч долларов США.

ИП "ТУРКМЕНинформ"