Правительство Туркменистана провело выездное заседание

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 14 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, пребывающий в отпуске в Балканском велаяте, провел выездное заседание Кабинета Министров страны.

Заседание было организовано с целью представления отчетов вице-премьеров и ответственных руководителей о текущем положении дел во вверенных им структуррах и сферах национальной экономики по итогам истекших 7 месяцев текущего года, ходе реализации принятых государственных программ и подготовки к запланированным мерпориятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"