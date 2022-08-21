В Туркменбаши завершилась международная транспортная конференция

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 16 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Национальной туристической зоне "Аваза" завершила двухдневную работу Международная конференция на уровне министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Форум был организован в сотрудничестве с ООН и ее структурами и рядом крупных международных организаций в продолжение проводимой Туркменистаном работы по расширению многостороннего сотрудничества в сфере транспорта, укреплению связей по линии транспортной дипломатии и практической реализации документов, принятых в данной сфере на региональном и глобальном уровне, в том числе четырех Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по устойчивому транспорту (2014, 2015, 2017 и 2021 гг.).

Данные документы направлены на формирование устойчивой системы транспортно-транзитных коридоров, создание крупных инф­раструктурных центров, обеспечивающих транспортную взаимосвязь в региональном, континентальном и мировом масштабе.

В конференции, работа которой проходила в гибридном формате, приняли участие делегации из около 40 государств и свыше 30 международных профильных организаций.

Основными целями конференции стали:

анализ прогресса, достигнутого развивающимися странами, не имеющими выхода к морю (РСНВМ), в области устойчивого транспорта и связанных с ним Целей устойчивого развития (ЦУР),

определение влияния в этом контексте пандемии коронавирусной инфекции и других вызовов,

рассмотрение ключевой роли сферы транспорта для восстановления после COVID-19, смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему.

Работа форума была организована в рамках пленарных сессий по темам:

«Развитие транспортных коридоров, региональная взаимосвязанность, интегрированные мультимодальные транспортные системы и неразрывная связь транспорта и торговли»,

«Совершенные транзитные перевозки и упрощение процедур торговли, а также укрепление цифровой системы для устойчивого восстановления после пандемии COVID-19»,

«Надежные транспортные перевозки, создание экологически устойчивых транспортных систем, адаптация к изменению климата и смягчение его последствий – опыт и передовая практика»,

«Транспортная и информационная устойчивость, а также укрепление сотрудничества для дорожной безопасности».

В завершение форума было принято Итоговое заявление Международной конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Также был подписан ряд документов. В их числе – Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Молдова о международном автомобильном сообщении; Меморандум о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Российской Федерации; Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmendeňizderýaýollary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Агентством морского транспорта Грузии.

Кроме того, на полях конференции была проведена встреча министров транспорта в формате «Центральная Азия–Ближний Восток–Африка: возможности сотрудничества в транспортной отрасли», состоялось заседание Координационного совета по созданию международного транспортного и транзитного коридора.

ИП "ТУРКМЕНинформ"