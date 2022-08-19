Генеральный секретарь ОДКБ принял помощника Генсека ООН по делам Европы, ЦА и Америки

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 августа Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась принял помощника Генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослава Енчу, сообщает пресс-служба ОДКБ.



В ходе состоявшейся беседы было отмечено, что в условиях резкого обострения военно-политической обстановки ООН остается главным международным партнером ОДКБ. Особое значение в сложившихся условиях приобретает диалог между двумя организациями по тематике раннего предупреждения конфликтов и регулирования кризисов. Важно продолжить и наращивать установившееся сотрудничество в вопросах противодействия международному терроризму и наркотрафику.



Еще одно приоритетное направление взаимодействия – подготовка к использованию миротворческого потенциала ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира.



На содействие в достижении этих целей ориентирован разрабатываемый в настоящее время проект Резолюции 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «О сотрудничестве ООН и ОДКБ».



Были обсуждены проблемы региональной безопасности, в том числе положение в Афганистане.



Во встрече приняли участие Заместитель Генерального секретаря ОДКБ Самат Ордабаев и Директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"