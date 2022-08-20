Соболезнования народу Армении

АШХАБАД, 19 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну и премьер-министру Николу Пашиняну.

В них были выражены соболезнования народу дружественной страны по случаю гибели множества людей при взрыве в торговом центре «Сурмалу» в городе Ереван, слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"