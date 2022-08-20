В Авазе представили новую концепцию развития транспортной системы в регионе

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 20 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 августа в Национальной туристической зоне «Аваза» была проведена торжественная церемония запуска пилотного проекта Глобального транзитного документа (GTrD), который представляет собой новую цифровую концепцию развития и максимального упрощения международных мультимодальных транзитных перевозок.

Документ был создан специально организованной рабочей группой в сотрудничестве с Постоянным секретариатом Межправительственной комиссии международного транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия (ТРАСЕКА) и Международным центром транспортной дипломатии, Межправительственным советом дорожников СНГ, крупнейшими мировыми разработчиками IT-технологий, а также со странами, проявившими заинтересованность к пилотному применению GTrD.

Документ нацелен на создание региональной цифровой системы, объединяющей различные виды транспорта, упрощение и цифровизацию процедур пересечения границ, транзита и торговли для устойчивого и стабильного восстановления в постпандемийный период, ускорение оборота документов международной перевозки груза, расширение возможностей для развития электронной торговли и цифрового транспорта, а также обеспечения таможенной безопасности при осуществлении транзита и своевременной компенсации возможных убытков таможенным органам транзитных стран в случае недоставка товаров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"