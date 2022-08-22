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Определены основные аспекты доклада Туркменистана на предстоящем заседании Генассамблеи ООН
22.08.2022 15:23

АШХАБАД, 22 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня ведомство внешней политики Туркменистана опубликовало приоритетные позиции страны на предстоящей в сентябре в Нью-Йорке 77-й сессии ГА ООН, основными тезисами которой являются  обеспечение всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

В заявлении говорится:

"Через несколько недель в Нью-Йорке начнет свою работу очередная, 77-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По сложившейся уже на протяжении ряда лет традиции, в преддверии этого важнейшего события международной жизни Туркменистан обнародует Приоритетные позиции, которые наша страна будет проводить и отстаивать в течение предстоящего политического сезона. Подобная открытость, готовность к совместному решению актуальных проблем современного мирового развития, ставшие отличительной чертой туркменской дипломатии, высоко ценится в международных кругах, свидетельствует о постоянно растущем авторитете нашего нейтрального государства как ответственного члена Сообщества Наций. 

В ходе предстоящей 77-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая выпадает на важную юбилейную дату – 30-летие членства Туркменистана в ООН, ключевым направлением деятельности страны станет обеспечение и сохранение всеобщего прочного и долгосрочного мира, безопасности и устойчивого развития.  В этой работе Туркменистан будет опираться на широкое и многоформатное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, а также вспомогательных органов Организации, членом которых он является.

Одним из условий достижения всеобщего мира и безопасности Туркменистан считает создание диалоговых платформ по различным вопросам как части общего процесса многостороннего конструктивного и равноправного общения государств.

В этом контексте, отмечая значимость принятой 28 июля 2022 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, провозглашающей Центральную Азию Зоной мира, доверия и сотрудничества, основываясь на положениях вышеуказанного документа, Туркменистан выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН предложение об объявлении 2025 года «Годом мира и доверия».

Отводя важную роль в обеспечении мира и безопасности инструментам превентивной дипломатии, и учитывая, что в декабре 2022 года отмечается 15-летие создания Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Туркменистан намерен представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи проект очередной резолюции о роли Центра, отразив в этом документе значимые события последних лет, включая провозглашение Зоны мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии.

Восстановление доверия, культуры уважительного диалога в настоящее время обретает универсальную значимость как одно из ключевых условий ответственного, неконфронтационного подхода, поиска возможностей для взаимопонимания и соблюдения баланса интересов при рассмотрении тех или иных проблемных точек.

Продвигая философию доверительного диалога в международных отношениях Туркменистан намерен инициировать разработку проекта резолюции Генассамблеи ООН «Диалог - гарантия мира». По мнению Туркменистана, через принятие такого документа будет подтверждена принципиальная и недвусмысленная приверженность всех государств-членов ООН мирному, переговорному способу решения конфликтных ситуаций, какими бы сложными они ни представлялись.

Опираясь на признание Генеральной Ассамблеей ООН нейтралитета как фактора укрепления всеобщего мира и безопасности, принятую резолюцию о провозглашении 12 декабря Международным днем Нейтралитета, Туркменистан продолжит активную работу с партнерами по расширению числа участников сформированной на площадке ООН Группы друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития.

Важное значение в укреплении мира и безопасности Туркменистан отводит использованию инструментов парламентской дипломатии, в том числе, выступая за повышение роли женщин-парламентариев, их активное привлечение к выработке государственных решений в сфере международной политики.

Серьезнейшим вызовом всей системе глобальной безопасности в настоящее время является продовольственный кризис, быстро охватывающий все большее количество стран и целых регионов.

В этих условиях Туркменистан выступает за безотлагательные и действенные меры по преодолению создавшейся ситуации. В целях поддержания стабильности глобального продовольственного рынка, а также поддерживая усилия Генерального секретаря ООН в этом направлении, предлагается провести в Туркменистане Международный форум по продовольственной безопасности.

Ввиду возрастающих кризисных явлений в поставках энергетических ресурсов на мировые рынки, нестабильности в отношениях поставщиков, транзитеров и потребителей, что создает глобальные риски для экономического и социального развития, Туркменистан намерен вернуться к выполнению положений резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о надежности и стабильности поставок энергетических ресурсов на мировые рынки, принятых по инициативе Туркменистана в 2008 и 2013 годах.

В этой связи продолжится работа над реализацией представленных ранее Туркменистаном предложений об учреждении Международной экспертной группы открытого состава для разработки современного международно-правового инструментария ООН по регламентированию устойчивого и надежного транзита энергии. В ходе предстоящей сессии Туркменистан продолжит активное взаимодействие с партнерами, нацеленное на полноценное исполнение договоренностей по реализации Целей Устойчивого Развития.

В частности, поддерживая многосторонние инструменты мониторинга достижения ЦУР, Туркменистан представит Второй Добровольный Национальный Обзор по реализации ЦУР в ходе Политического форума высокого уровня в 2023 году.

Продолжится работа по продвижению многостороннего транспортного сотрудничества. Туркменистан намерен обобщить результаты проведенных в 2016 и 2021 году Глобальных конференций по устойчивому транспорту, других состоявшихся в последние годы транспортных форумов высокого уровня, в том числе, организованной в Туркменистане Министерской транспортной конференции для стран, не имеющих выхода к морю 15-16 августа текущего года.

Туркменистан настойчиво и целенаправленно будет добиваться выделения Аральской проблематики в качестве отдельного направления работы ООН. В мае 2023 года намерены возобновить переговоры по проекту резолюции Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) о создании Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря, которая нацелена на утверждение концепции и структуры будущей Специальной программы.

Туркменистан возобновит предложение о разработке под эгидой Организации Объединенных Наций глобальных стратегий по развитию низкоуглеродной энергетики, в частности, подготовке международной «Дорожной карты» по развитию водородной энергетики. В этих целях, в рамках подготовки к Министерской встрече по водородной энергетике в Японии в октябре 2022 года Туркменистан планирует провести консультации по вышеуказанным предложениям.

Наша страна продолжит деятельность по консолидации усилий международного сообщества в борьбе с распространением инфекционных заболеваний, минимизации их социально-экономических последствий, налаживанию инструментов медицинской дипломатии.

Подчеркивая, что основной площадкой многостороннего диалога по выработке консолидированных ответов на общие вызовы в области глобального здравоохранения является Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), Туркменистан поддерживает разработанную ВОЗ глобальную концепцию «Единого здоровья» и будет продвигать ее в рамках Дорожной карты в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии на период 2022–2025 г.г.

В ходе предстоящей сессии Туркменистан уделит особое внимание гуманизации международных отношений, стратегическому развороту всей мировой политической, экономической, социальной, экологической повестки к реальными заботам, чаяниям и законным интересам людей, обеспечению их естественных прав на жизнь, безопасность, полноценное питание, на доступ к чистой воде и чистому воздуху, к надежным источникам тепла и света, к качественному и недорогому образованию и медицинскому обслуживанию и т.д.

В этом контексте Туркменистан будет наращивать взаимодействие со специализированными структурами ООН гуманитарной направленности, основываясь на приобретенном опыте сотрудничества и ориентируясь на последовательное расширение гуманитарной повестки.

Приоритетные позиции Туркменистана на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выдвигаемые международные инициативы и предложения основаны на неизменной приверженности нормам международного права, статусе Туркменистана как постоянно нейтрального государства, признанного ООН. Данный документ – еще одно убедительное свидетельство ответственности, открытости и решимости нашей страны вместе с международным сообществом делать все необходимое для укрепления мира, стабильности и равноправной безопасности на планете, утверждения гуманистических принципов и идеалов ООН, осуществления целей устойчивого развития.

К 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан подошел, имея в своем арсенале практический инструментарий и мировоззренческие основы для предстоящей работы, собственную созидательную и инициативную повестку, ясные ориентиры и четко сформулированные Главой государства цели и задачи."

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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