Соболезнования народу Турции

АШХАБАД, 23 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

В послании были выражены соболезнования народу Турции по случаю гибели множества людей в результате дорожно-транспортных происшествий в провинциях Газиантеп и Мардин, а также переданы слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"