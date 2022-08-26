Выражены соболезнования народу Кыргызстана

АШХАБАД, 23 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Кыргызстана в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Ульяновской области Российской Федерации, передал слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"