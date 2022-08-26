В Ашхабад прибыл новый посол Румынии

АШХАБАД, 24 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 августа руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял копии верительных грамот у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии Иона Навала.

В ходе состоявшейся далее беседы стороны рассмотрели ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

С мая 2017 года послом Румынии в Ашхабаде являлся Сорин Василе Молдаван.

ИП "ТУРКМЕНинформ"