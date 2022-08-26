Новый посол Германии в Туркменистане вступает в должность

АШХАБАД, 24 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 августа глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Михаэлем Уве Бирхоффом.

После вручения копий верительных грамот министр и посол рассмотрели ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах медицины, здравоохранения и других.

С сентября 2019 года послом ФРГ в Туркменистане являлся Найтхарт Хёфер-Виссинг.

ИП "ТУРКМЕНинформ"