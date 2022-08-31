В Ашхабад прибыла делегация Узбекистана

АШХАБАД, 26 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Туркменистан прибыла с рабочим визитом делегация Республики Узбекистан в составе исполняющего обязанности министра иностранных дел Владимира Норова и экс-главы МИД Узбекистана, секретаря Совета безопасности, спецпредставителя Президента Республики Узбекистан по внешне­политическим вопросам Абдул­а­зиза Камилова.

Целью визита является участие в туркмено-узбекских межмидовских консультациях по вопросам развития сотрудничества двух стран по направлениям, представляющим взаимный интерес.

ИП "ТУРКМЕНинформ"