Глава Туркменистана провел встречу с делегацией Узбекистана

АШХАБАД, 27 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад делегацией в составе исполняющего обязанности министра иностранных дел Владимира Норова и экс-главы МИД Узбекистана, секретаря Совета безопасности, спецпредставителя Президента Республики Узбекистан по внешне­политическим вопросам Абдул­а­зиза Камилова.

В тот же день делегация приняла участие в туркмено-узбекских политических консультациях по линии МИД.

В ходе проведенных мероприятий состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и транзита, взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

По окончании политических консультаций Абдулазизу Камилову и Владимиру Норову были вручены ордена Туркменистана "Галкыныш" в знак признания их заслуг в деле развития экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Узбекистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"