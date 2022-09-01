Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 28 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел онлайн-заседание правительства.

В ходе встречи руководители министерств и ведомств, национального парламента отчитались главе государства о текущем положении дел во вверенных им структурах и отраслях национальной экономики, ходе подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, а также был произведен ряд кадровых перестановок.

В частности, Тойгелди Маммедов был уволен с должности заместителя председателя Государственного концерна «Türkmennebit» как не справившийся с возложенными на него обязанностями.

Также Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в ­Австрийской Республике Аманназаров Хемра Сапаргылыджевич (город Вена) был одновременно назначен Постоянным представителем Туркменистана в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Вене, Постоянным представителем Туркменистана при Организации Объединённых Наций по промышленному развитию, главой делегации Туркменистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, представителем при подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (город Вена, Австрийская Республика), Постоянным представителем Туркменистана при Международном агентстве по атомной энергии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"