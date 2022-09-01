Соболезнования народу Пакистана

АШХАБАД, 29 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и премьер-министру Исламской Республики Пакистан Миану Мухаммаду Шахбазу Шарифу.

В них были выражены соболезнования по случаю гибели множества людей в результате вызванных сильными проливными дождями разрушительных наводнений, переданы слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"