Проведен разговор глав МИД Туркменистана и Катара

АШХАБАД, 31 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 августа руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел разговор по телефону со своим коллегой, министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

В ходе переговоров стороны рассмотрели приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям, а также обсудили практические аспекты подготовки предстоящего официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Катар.

ИП "ТУРКМЕНинформ"