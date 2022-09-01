Глава государства поздравил учащихся

АШХАБАД, 1 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к учащимся и преподавателям учебных заведений страны с поздравлениями по случаю начала нового учебного года.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые преподаватели и работники сферы образования!



Дорогие студенты и школьники!



От всего сердца поздравляю вас с началом нового 2022-2023 учебного года, с Днем знаний и студенческой молодежи – замечательным праздником, играющим важную роль в общественной жизни. Твердо уверен в том, что это торжество станет символом высокой духовности и еще больше укрепит нашу любовь к Отчизне.



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в атмосфере сплоченности и единства мы встречаем национальные праздники и памятные даты. Первого числа благодатного осеннего месяца года «Эпоха народа с ­Аркадагом» во всех городах и селах пройдут важные мероприятия, песенно-музыкальные выступления, посвященные открытию новых средних школ и детских садов, оснащенных современным мультимедийным оборудованием и цифровыми технологиями. Малышам, которые впервые вступают в мир знаний, подарим на память компьютеры «Bilimli». Мы приветствуем молодых людей, начинающих свой профессиональный путь в роли учителей и наставников. Это повышает социальную значимость праздника знаний, укрепляет национальное единство, придает нам силы для новых свершений и достижения новых высот.



Основываясь на доктрине Аркадага, Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, Почетного старейшины Туркменистана «Наука и образование – наш путь», мы активно продолжаем масштабные реформы, направленные на модернизацию отечественной системы образования. Согласно «Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» успешно реализуем задачи, поставленные в Президентской и национальной программах по совершенствованию системы образования и подготовке высококвалифицированных кадров в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.



Наряду с социальными объектами мы строим образовательные учреждения. В соответствии с концепциями перехода на двенадцатилетнее общее среднее образование, развития системы цифрового образования, совершенствования преподавания иностранных языков, естественных и точных наук, мы ведем воспитательную работу согласно мировым стандартам, развиваем цифровое образование.



Забота о молодом поколении на государственном уровне приносит свои плоды. Сформировалось поколение патриотичной молодежи, преданной своей стране, народу, принципам наших великих предков, национальным традициям, стремящейся учиться, осваивать профессию, самоотверженно трудиться. В последние годы увеличивается число наших студентов и школьников, занимающих призовые места в международных предметных олимпиадах и в спортивных соревнованиях.



Наша национальная гордость – талантливая молодежь, успешно представляет страну и народ в разных уголках мира. С чувством высокого патриотизма и решительно вы должны глубоко постигать мир науки и знаний. Вы должны стать высоким образцом патриотизма, нравственности, физического и духовного здоровья, достойными продолжателями исконных национальных принципов.



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства вы своими познаниями и интеллектом, созидательным и самоотверженным трудом должны еще больше приумножать честь и славу ­любимой Родины.



Уважаемые преподаватели и педагоги!



Туркменский народ создал материальные и духовные ценности, кладезь знаний, национальную школу воспитания в духе патриотизма, гуманизма, большой любви к родителям, обществу, миру и жизни. Древние города нашей независимой Отчизны, такие, как Мерв, Ниса, Куняургенч, Абиверд, Серахс, Дехистан, получили мировую известность как первые центры науки и образования, культуры и искусства. Главные задачи в новый исторический период – укрепление наших национальных принципов, расширение горизонта знаний и труд во славу Родины.



Твердо уверен в том, что педагоги и работники образования, развивая и обогащая исконные национальные традиции наставничества, самоотверженным и созидательным трудом будут повышать престиж своей благородной профессии, интеллектуальный потенциал страны, воспитывать высокообразованное, широко мыслящее поколение, приумножать мировую славу Родины как страны знаний.



Уважаемые преподаватели и педагоги!



Дорогие студенты и школьники!



Еще раз сердечно поздравляю вас с Днем знаний и студенческой молодежи и началом нового учебного года!



Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни и больших успехов в труде и учебе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"