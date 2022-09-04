Глава Туркменистана аккредитовал посла Румынии

АШХАБАД, 2 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии Ионом Навалом.

В ходе аудиенции новый руководитель румынской дипмиссии в Ашхабаде вручил главе государства свои верительные грамоты, после чего состоялось обсуждение вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ион Навал прибыл в Ашхабад для вступления в должность в минувшем месяце. 23 августа он посетил МИД Туркменистана, где провел встречу с министром Рашидом Мередовым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"