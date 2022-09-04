Делегация МИД Туркменистана отправилась в Казахстан

АШХАБАД, 3 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Б.Мятиевым посетила с рабочим визитом Казахстан.

Поездка предпринята с целью участия в двусторонней встрече на уровне заместителей глав ведомств, прошедшей в МИД Казахстана, в ходе которой были обсуждены вопросыт развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах медицины и здравоохранения, а также углубления взаимодействия в рамках международных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"