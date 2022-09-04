Глава Туркменистана принял нового посла Германии

АШХАБАД, 3 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Михаэлем Уве Бирхоффом.

После торжественной церемонии вручения верительных грамот посла главе государства состоялось обсуждение актуальных вопросов туркмено-германского взаимодействия в сферах политики, экономики и торговли, промышленности, сельского хозяйства, банков и финансов, транспорта и связи, здравоохранения и других.

С сентября 2019 года послом ФРГ в Туркменистане являлся Найтхарт Хёфер-Виссинг.

ИП "ТУРКМЕНинформ"