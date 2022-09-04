В Туркменистане хлеборобы приступили к севу озимых

АШХАБАД, 4 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 сентября в Туркменистане стартовали сезонные сельскохозяйственные работы по севу озимых сортов пшеницы.

Под пшеничные угодья отдано 690 тысяч гектаров земли, с которых планируется собрать не менее 1 миллиона 400 тысяч тонн зерна, в том числе в Ахалском велаяте – 400, в Марыйском – 345, в Лебапском – 310, Дашогузском – 265 и в Балканском – 80 тысяч тонн.

Основные сорта сеемых озимых - «Sähraýy», «Ýolöten-3», «Juwan», «Ýolöten-1», «Miras», «Berkarar», «Garaşsyzlyk», «Bitarap».

ИП "ТУРКМЕНинформ"