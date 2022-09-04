В Туркменистане готовят гуманитарный груз в помощь Пакистану

АШХАБАД, 4 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В соответствии с распоряжением главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова начата подготовка по сбору гуманитарного груза для оказания помощи пострадавшим в результате разрушительного наводнения в Пакистане.

Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Министерству текстильной промышленности, Министерству здравоохранения и медицинской промышленности и Союзу промышленников и предпринимателей предписано безвозмездно передать в текущем месяце Исламской Республике Пакистан соответствующие медикаменты, продукцию медицинской промышленности, текстильные изделия, а также различные продовольственные товары.

ИП "ТУРКМЕНинформ"