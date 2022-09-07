Туркменистан посетил глава Организации тюркских государств

АШХАБАД, 6 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабад прибыл с визитом Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев.

5 сентября он был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетил МИД Туркменистана, где провел встречу с министром Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, образования, науки и культуры, инфраструктуры, транспорта и энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"