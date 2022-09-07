Туркменистан осудил теракт в Кабуле

АШХАБАД, 6 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 сентября ведомство внешней политики Туркменистана выпустило заявление с осуждением террористического акта в столице Афганистана.

В нем говорится:

"Министерство иностранных дел Туркменистана решительно осуждает террористический акт, совершенный 5 сентября 2022 года в непосредственной близости от консульского отдела посольства Российской Федерации в Кабуле, в результате которого погибли сотрудники российской дипмиссии и мирные граждане Афганистана.

Туркменистан как активный участник международной борьбы с терроризмом призывает к дальнейшей консолидации усилий мирового сообщества на антитеррористическом направлении.

МИД Туркменистана выражает глубокие соболезнования семьям, а также родным и близким погибших российских коллег."

ИП "ТУРКМЕНинформ"