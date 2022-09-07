Соболезнования народу КНР

АШХАБАД, 7 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

В послании были выражены соболезнования народу КНР по случаю гибели множества людей в результате разрушительного землетрясения в провинции Сычуань, переданы слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"