Соболезнования народу КНР07.09.2022 09:06
АШХАБАД, 7 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
В послании были выражены соболезнования народу КНР по случаю гибели множества людей в результате разрушительного землетрясения в провинции Сычуань, переданы слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИП "ТУРКМЕНинформ"