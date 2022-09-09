Глава МИД Туркменистана отправился в Саудовскую Аравию

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 сентября министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отправился с рабочим визитом в Королевство Саудовская Аравия.

Визит был предпринят с целью участия в прошедшей в Эр-Рияде министерской встрече Стратегического диалога «Совет сотрудничества арабских государств Залива - Центральная Азия».

Мероприятие было посвящено вопросам развития сотрудничества стран-участниц Совета (Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии) и государств Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана) в сферах политики и обеспечения безопасности, экономики и торговли, инвестиций,

энергетики, транспорта и логистики, образования, науки и культуры, здравоохранения, спорта и других.

По итогам встречи сторонами были приняты Совместное заявление, а также Совместный план действий на 2023-2027 годы (Дорожная карта совместного сотрудничества).

ИП "ТУРКМЕНинформ"