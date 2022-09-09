Делегация Туркменистана посетила Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 сентября правительственная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Батыром Атдаевым завершила двухдневный визит в Узбекистан.

Поездка была предпринята с целью участия в очередном заседании совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, в ходе которого обсуждались практические аспекты развития сотрудничества двух стран в сферах торговли и экономики, инвестиций, промышленности, машиностроения, науки и техники, сельского хозяйства, текстильной индустрии, фармацевтики, транспорта и транзита и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"