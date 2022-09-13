Делегация МИД Туркменистана завершила визит в Эр-Рияд

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым завершила визит в Королевство Саудовская Аравия, предпринятый с целью участия в прошедшей в Эр-Рияде встрече глав МИД стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Залива и государств Центральной Азии.

На полях встречи глава МИД Туркменистана провел встречи с зарубежными коллегами - министром иностранных дел Королевства Саудовской Аравии Файсалом бин Фарханом Аль Саудом, министром иностранных дел Султаната Оман Саййидом бин Бадром бин Хамадом бин Хамудом Аль-Бусаиди, государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Шахин Аль Марар, министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдель Латифом бин Рашидом Аль-Заяни, министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль-Тани, министром иностранных дел, государственным министром по делам Кабинета Министров Государства Кувейт Ахмедом Насером Аль Мухаммедом ас-Сабахом, министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди, а также генеральным исполнительным директором Саудовского фонда развития Султаном бин Абдулрахманом Аль-Маршадом. Встречи были посвящены актуальным вопросам развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"