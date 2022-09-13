Соболезнования народу Соединенного Королевства

АШХАБАД, 11 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III и новому премьер-министру страны Лиз Трасс.

В посланиях содержались соболезнования по случаю кончины Елизаветы II, ушедшей из жизни в возрасте 96 лет после 70 лет правления, слова сопереживания и поддержки членам семьи монарха.

ИП "ТУРКМЕНинформ"