Вадим Бровцев: ШОС – новый вектор мировой экономической интеграции

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15-16 сентября в Самарканде ожидается заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На саммите предполагается рассмотреть ряд вопросов по социально-экономическому, политическому и гуманитарному развитию стран, входящих в эту международную организацию, а также вопросы складывающихся современных геополитических реалий.



Предстоящему саммиту ШОС во всем мире уделяется большое внимание - от экспертного сообщества до лидеров государств и межгосударственных объединений. Вероятно, это обусловлено тем, что современное развитие человечества в рамках неолиберальной модели становится все более бесперспективным. Идет интенсивный поиск новой модели цивилизационной идентификации, более отвечающей потребностям времени. К Шанхайской организации сотрудничества приковано большое внимание и в связи с тем, что эта организация стремительными темпами становится все более влиятельной.



В настоящее время в ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Среди стран-наблюдателей – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Страны-партнеры по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Высказываются мнения о возможности присоединения в том или ином статусе и других стран, включая Египет, Катар, Саудовскую Аравию… Все это свидетельствует о том, что складывающаяся система межгосударственных отношений может стать альтернативой неолиберальному миропорядку.



В данном контексте особо важным является рассмотрение потенциальных возможностей развития нового объединения государств, особенно его социально-экономического потенциала.



В течение прошлого и начале нынешнего столетий динамика социально-экономических отношений ведущих стран западного мира определялась преимущественно ожесточенной борьбой за «рынки сырья», «рынки сбыта» и «рынки дешевой рабочей силы». На основе таких взаимоотношений предпринимались попытки выстроить и всю систему существовавшего миропорядка, где небольшая часть так называемых «цивилизованных государств» беспощадно эксплуатировала другую часть, менее социально-экономически развитые. В современных условиях такое мироустройство подходит к своему фактическому закату.



Что может на практике противопоставить всему этому Шанхайская организация сотрудничества в настоящее время?



Прежде всего, о «рынках сырья». Как известно, колониальная система, возглавляемая западными странами, в свое время сделала большую часть планеты сырьевым придатком своих экономик, беспощадно эксплуатируя природные ресурсы других стран. Последствия таких экономических отношений хорошо известны, в том числе многим государствам, не только входящим в ШОС.



Крах колониальной системы после Второй мировой войны в существенной степени способствовал образованию новых суверенных государств, которые объективно нуждались в международной экономической поддержке. Однако, вместо такой поддержки бывшими странами-метрополиями была навязана неоколониальная модель развития, в основе которой лежала безграничная доминантность доллара.



На смену насильственному колониальному порабощению большинства стран планеты пришла долларовая экспансия и привела к тому, что «наш сегодняшний мир стоит на финансах, живет ради финансов и финансами управляется». Основная финансовая единица – доллар – печатается частными банками Федеральной Резервной Системы в США и до последнего времени является основным средством, контролирующим развитие, в том числе ресурсного потенциала современного мира.



В настоящее время ни для кого не является секретом, что, по словам Зб. Бжезинского, «угасающий Запад» вместе с долларовой системой постепенно «уходит»… Идет поиск новых путей постлиберального развития и в решении проблем, связанных с природно-ресурсным обеспечением современных международных экономических процессов.



Что может предложить Шанхайская организация сотрудничества с точки зрения реального использования собственных природно-сырьевых ресурсов? На мой взгляд, очень многое. В то время, когда страны западной цивилизации испытывают все возрастающий сырьевой дефицит, регион ШОС в данном отношении имеет огромный ресурсный потенциал. Так, в ШОС входят страны-лидеры по наличию природно-сырьевых богатств – Россия, Китай, Индия. Имеются большие сырьевые запасы и в других странах Организации.



Не менее важным является и подход к освоению таких ресурсов – страны ШОС, как известно, здесь декларируют принципы «справедливости». В Хартии ШОС специально отмечается, что страны, входящие в Организацию, должны «содействовать всестороннему и сбалансированному экономическому росту… на основе равноправного партнерства, в целях неуклонного повышения уровня и улучшения условий жизни народов государств-членов». Это принципиально новый подход к межгосударственным отношениям, который позволяет сохранять и бережно относиться, в том числе, и к сырьевым ресурсам человечества.



В целом, повторюсь, страны ШОС с точки зрения наличия природно-сырьевых запасов являются самодостаточными. Более того, политике «борьбы за рынки сырья» они противопоставляют политику использования сырьевых ресурсов на справедливой и взаимовыгодной основе в интересах государств Организации и ее партнеров.



Второе. Потенциальные возможности развития стран ШОС с точки зрения функционирования рынков сбыта производимой продукции. В данной связи следует отметить, что в рамках ШОС имеется огромный внутренний рынок сбыта производимых товаров и услуг. Это обусловлено тем, что спрос на многие виды производимой продукции все еще остается значительным. В то же время большинство стран, входящих в ШОС, не могут эффективно развиваться исключительно за счет «удовлетворения спросов» на основе неоколониальных принципов. В рамках ШОС потенциально возможно развивать самостоятельное общественное производство, продукция которого в полном объеме могла бы удовлетворять потребности всех членов Организации. И что самое главное, на принципах взаимной целесообразности и справедливости. Различного рода экономические санкции и эмбарго по отношению друг к другу здесь исключаются априори.



Развитие «рынков сбыта» объективно взаимообусловлено спросом и предложением как важнейшими регуляторами любой рыночной системы экономических взаимоотношений. Классики политической экономии, спрос и предложение, даже считали «общественными движущими силами» в развитии производства. Для стран ШОС это важно особо.



В настоящее время в границах стран Шанхайской организации сотрудничества проживает почти половина человечества. Спрос на основные товары и услуги, необходимые для цивилизованного развития стран Организации, повторюсь, далеко не исчерпан. А, как известно, спрос определяет предложение, и объективно способствует экономическому развитию, удовлетворяя прежде всего потребности внутреннего рынка. Наряду с этим потенциал стран ШОС позволяет удовлетворять спрос и других стран, не входящих в Организацию.



Одно из главных направлений сотрудничества стран ШОС определено в формуле «поддержки и поощрения регионального экономического сотрудничества в различных формах, содействия созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий». В данной связи обращает на себя внимание тот факт, что на предстоящем Саммите ШОС в Самарканде предполагается принятие Плана действий по развитию внутрирегиональной торговли. Принятие такого рода решений имеет исключительно важное значение с точки зрения создания наиболее адекватных условий для реализации взаимоотношений спроса и предложения.



Не менее важным в данном контексте является предложение Российской Федерации об активизации торговли в национальных валютах. На это обстоятельство специально обратил внимание министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече глав МИД в Ташкенте 28-29 июля этого года. «Мы сегодня договорились о том, – отметил он, – чтобы на рассмотрение лидеров вынести предложение о конкретных действиях по переходу на расчеты в национальных валютах».



На ближайшем Саммите в Самарканде, вероятно, будет принята Концепция сотрудничества по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров, а также программы стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами и ряд других решений, которые направлены не только на подъем экономического развития стран ШОС, но и реализацию соответствующих систем сбыта производимой продукции. В данной связи исключительно важное значение приобретает модернизация транспортно-логистической системы взаимоотношений в рамках ШОС. Продолжительное время ведущие страны-метрополии выстраивали международные транспортные сообщения преимущественно морским путем. В настоящее время, не разрушая исторически сложившиеся транспортные системы, вероятно, следует создавать и те, которые соответствуют реалиям социально-экономических взаимоотношений в рамках ШОС, а также расширяя инновационные формы транспортно-логистических взаимодействий на международной арене в целом. Все это должно работать на качественное улучшение системы транспортно-логистической коммуникации среди стран Шанхайской организации сотрудничества.



Страны ШОС взамен неоколониальным «рынкам сбыта» предпринимают попытку создать систему реального взаимовыгодного удовлетворения потребностей государств и населения стран Организации. Это принципиальный подход в развитии социально-экономических отношений в современных условиях в целом.



Заслуживают также внимания проекты ШОС и по поддержанию безопасности и стабильности международных цепочек поставок и сотрудничества в сфере торговли между государствами-членами ШОС. В перспективе принципы такого сотрудничества будут иметь и более широкое международное развитие.



Таким образом, с точки зрения критерия «рынки сбыта» в рамках ШОС объективно создается система взаимовыгодного сотрудничества. Следует специально отметить, что такой подход отражен в проекте, разработанном по инициативе Узбекистана и известном как проект «Комплексного плана по реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». Фактически на площадках ШОС создается новая система взаимовыгодной социально-экономической кооперации, которая также привлекает к себе внимание многих стран. Неолиберальной модели рынков сбыта постепенно противопоставляется модель научно обоснованного обеспечения стран и субъектов хозяйственной деятельности всем необходимым для их эффективного социально-экономического развития. Здесь речь не идет об ограничении рыночной экономики, а о ее модернизации применительно к современным условиям.



Третье. Рынки «дешевой рабочей силы». Этот термин наиболее широко употреблялся в контексте развития современной рыночной экономики, или капитализма. В ШОС входят страны с различной экономической, политической и гуманитарной спецификой. Россия представляет собой страну – носителя классических духовно-нравственных принципов с традиционным стремлением ее народов к социальной справедливости. Китайская Народная Республика целенаправленно осуществляет построение социализма, не отрицая выдающихся достижений Лао-Цзы, Конфуция, Дэн Сяопина, Мао Цзэдуна, а также своих исторических традиций, рационально их модернизируя. Индия стремится к построению исторически обусловленных самобытных социально-экономических и гуманитарных отношений, которые восходят еще к идеям царя Ашоки и антиколониальной концепции Джавахарлара Неру. Стремятся также сохранить свою государственную самобытность другие страны. Но все сходятся в одном, что взаимоотношения между людьми неолиберального, или капиталистического строя себя исторически исчерпали. «Все говорят о том, что существующая модель капитализма, – отмечал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, – а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, – исчерпала себя…». Такая точка зрения разделяется фактически всеми странами, не относящимися к «коллективному западу».



Объединяющим для стран ШОС в данной связи является то, что на смену неолиберальным «рынкам труда», «рынкам дешевой рабочей силы» идет формирование новой генерации трудовых ресурсов и взаимоотношений между ними. Гуманистические традиции региона стран ШОС в существенной степени начинают оказывать влияние на развитие всей системы социально-экономических отношений и в данном контексте.



Нам представляется, что документы, которые инициируются для принятия в рамках ШОС, в настоящее время создают систему адекватного развития трудовых ресурсов, производительных сил общества в целом на принципах «профессиональной компетентности и справедливости». В данной связи следует обратить внимание, что страны Шанхайской организации сотрудничества однозначно в своих взаимоотношениях, в том числе, и в сфере социально-экономических, опираются на так называемый «шанхайский дух», воплощающий взаимное доверие, равенство, уважение к многообразию культур и стремление к совместному эффективному развитию. В перспективе есть все основания считать, что страны ШОС смогут выйти на наивысший уровень образованности своих народов, поскольку это объективно вытекает из основополагающих задач Организации, и прежде всего «Хартии Шанхайской организации сотрудничества».



Спецификой стран ШОС, повторюсь, является то, что Организация объединяет страны с различными социально-экономическими, политическими, духовными и гуманитарными особенностями развития. Однако ими однозначно признаются классические принципы общечеловеческой морали, исключающей извращения «западной цивилизации» в ее современных формах нравственной деградации.



Следует специально в данной связи обратить внимание на то, что уровень развития трудовых ресурсов, производительных сил общества – это фактор, определяющий уровень развития производственных отношений в целом. Предпринимаемые странами ШОС меры по улучшению системы образования, развитию науки и культуры дают все основания считать, что на «мировую повестку дня» взамен критерия «дешевой рабочей силы» приходит преимущественно критерий «высококвалифицированного труда», «высокого уровня образованности» и «культуры» человека, способного решать самые сложные задачи в социально-экономическом и гуманитарном развитии своих стран. На смену «рынка труда» постепенно будет приходить свободное перемещение людей на основе их способностей, потребностей и интересов участия в общественном производстве.



В целом, рассматривая Шанхайскую организацию сотрудничества с точки зрения теории и практики реализации ее основополагающих социально-экономических принципов, следует сделать общий вывод. Вместо неолиберальной борьбы за «рынки сырья», «рынки сбыта» и «рынки дешевой рабочей силы» инициируются международные взаимоотношения на принципах развития всестороннего, взаимовыгодного сотрудничества. Это не отрицает существующую систему рыночных отношений, а существенным образом ее модернизирует с учетом потребностей современного времени.

Вадим Владимирович Бровцев,

председатель правительства Республики Южная Осетия

в 2009—2012 гг., и. о. президента РЮО в 2011—2012 гг.,

политик, экономист и общественный деятель.



ИП "ТУРКМЕНинформ"