Ашхабад посетила делегация Армении

АШХАБАД, 14 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом делегация правительственных и деловых кругов Армении во главе с заместителем министра иностранных дел Мнацаканом Сафаряном.

13 сентября делегация посетила внешнеполитическое ведомство Туркменистана, где был проведен очередной раунд туркмено-армянских межмидовских политических консультаций, а также приняла участие в прошедшем в Торгово-промышленной палате Туркменистана 9-м заседании межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе проведенных переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, сельского хозяйства, пищевой и текстильной промышленности, транспорта, строительства, архитектуры, спорта, туризма, здравоохранения и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"