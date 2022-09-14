Делегация Туркменистана посетила Азербайджан

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12-13 сентября делегация Туркменистана во главе с директором Института Каспийского моря, специальным представителем Туркменистана по вопросам Каспийского моря М.Атаджановым посетила Азербайджан.

Целью поездки явилось участие в прошедшем в Баку очередном заседании совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены положения проекта соглашения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой о разграничении дна Каспийского моря между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

ИП "ТУРКМЕНинформ"