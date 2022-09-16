Глава Туркменистана провел в Самарканде ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, пребывающий с рабочим визитом в Самарканде в рамках участия в качестве почетного гостя во встрече глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества, провел на полях саммита ряд встреч с зарубежными коллегами, с которыми обсудил ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

В частности, глава Туркменистана встретился с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, Президентом Российской Федерации ­Владимиром Путиным, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, а также Генеральным секретарем ШОС Чжаном Мином.

ИП "ТУРКМЕНинформ"