Глава Туркменистана принял участие в саммите ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в качестве почетного гостя в прошедшем в Самарканде под председательством Узбекистана саммите глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Повестка дня саммита включала рассмотрение вопросов развития сотрудничества в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, транспорта и транзита, энергетики, науки, образования, культуры и других.

В выступлении главы Туркменистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы государств и правительств,



Уважаемые члены делегаций, дамы и господа,



Прежде всего, позвольте приветствовать всех участников сегодняшней встречи и выразить благодарность Президенту Республики Узбекистан уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиееву за ее прекрасную организацию, гостеприимство и созданные условия для продуктивной работы.



Туркменистан приглашен на заседание Шанхайской организации сотрудничества на высшем уровне в качестве почетного гостя. Рассматриваем этот высокий статус как важный посыл, свидетельство понимания больших возможностей и перспектив в развитии нашего партнерства, стремления придать ему долгосрочный и целенаправленный характер.



Наша страна полностью разделяет такой подход. В своих оценках деятельности ШОС мы исходим из того, что это объединение, основанное на взаимном уважении и равноправии, обладающее мощным политическим, экономическим потенциалом, снискавшее высокий моральный авторитет, сегодня становится полюсом притяжения для многих государств, стремящихся к созданию в Евразии пространства мира и стабильности, взаимовыгодного и устойчивого партнерства.



Наша страна готова к сотрудничеству с Шанхайской организацией, выстраиванию многоплановых, гибких форм и схем взаимодействия в политике, в сфере безопасности, в экономике, торговле и инвестициях, в культурно-гуманитарном направлении.



На фоне нынешних сложных процессов, происходящих в современном мире, требуется особая ответственность, консолидация государств, исповедующих принципы миролюбия, выстраивание ими общей стратегии по сохранению глобальной и региональной архитектуры безопасности, недопущению противостояния и нездорового соперничества.



В этом контексте Туркменистан, видя в лице ШОС одну из важнейших опор континентальной стабильности, выражает стремление и готовность к налаживанию более тесного и предметного политико-дипломатического взаимодействия, сотрудничества в таких сферах, как борьба с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком, другими видами противоправной деятельности.



Среди приоритетных целей, которых мы хотели бы добиваться вместе с Шанхайской организацией, выделяем защиту и обеспечение в глобальном масштабе верховенства закона и признанных международно-правовых норм, принципов и духа Устава Организации Объединенных Наций, их незыблемости и незаменимости. В этой связи считаю нужным проинформировать сегодня руководителей стран ШОС о международных инициативах Туркменистана на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Продвигая философию доверительного диалога в международных отношениях, намерены инициировать разработку проекта резолюции Генассамблеи ООН «Диалог – гарантия мира». Убеждены, что через принятие такого документа будет подтверждена принципиальная и недвусмысленная приверженность всех государств-членов ООН мирному, переговорному способу решения конфликтных ситуаций, какими бы трудными они ни представлялись.



Восстановление культуры уважительного политического общения в настоящее время обретает универсальную значимость как одно из ключевых условий ответственного, неконфронтационного подхода, поиска возможностей для взаимопонимания и соблюдения баланса интересов при рассмотрении тех или иных проблемных точек. Исходя из этого, Туркменистан вынесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций предложение об объявлении 2025 года «Годом мира и доверия».



Рассматриваем в качестве важного направления нашего сотрудничества использование совокупных возможностей Туркменистана и ШОС в деле предупреждения и нейтрализации конфликтных ситуаций на региональном уровне, в первую очередь в Центральной Азии. Мы высоко ценим факт присоединения ряда государств – членов и наблюдателей ШОС к Группе друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, созданной в Организации Объединенных Наций по инициативе нашей страны. Думаю, это обеспечивает хорошие предпосылки для продвижения миротворческой повестки.



Учитывая, что в декабре 2022 года отмечается 15-летие создания Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, учредителями которого являются, в том числе четыре государства-члена ШОС, намерены представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи проект очередной резолюции о роли Центра, отразив в этом документе значимые события последних лет, включая провозглашение Зоны мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии.



Рассчитываем на поддержку этих инициатив со стороны Шанхайской организации сотрудничества.



Уважаемые участники,



Туркменистан открыт для серьезного расширения и углубления торгово-экономического партнерства с IIIОС. Для этого есть не только реальные возможности, но и объективная необходимость. Наличие в наших странах мощной ресурсной и производственной базы, географическое соседство, уже наработанные компетенции и опыт взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах обеспечивают сегодня самые благоприятные условия для налаживания долгосрочных устойчивых связей в транспорте, логистике, коммуникациях, энергетике, создания торговых и экономических интеграционных коридоров по линии Север–Юг, Восток–Запад.



Наша страна готова в практической плоскости обсуждать вопрос предоставления своей территории и инфраструктуры в интересах ШОС для выстраивания межконтинентальных и региональных транзитных путей поставок товаров и услуг. Не последнюю роль в этом отводим каспийскому маршруту, с учетом наличия на туркменском побережье крупного современного многопрофильного морского порта в городе Туркменбаши.



Убеждены в целесообразности активного участия ШОС в формировании системы транспортно-транзитных коридоров и логистики по линии Китай–Центральная Азия–Каспийское море–Черное море. Одновременно вместе с заинтересованными сторонами готовы к совместной деятельности по повышению эффективности функционирования транспортного коридора, обеспечивающего грузоперевозки от российских портов на Балтике до морских терминалов в Персидском заливе, Аравийском море и Индийском океане.



В энергетической сфере Туркменистан также готов к системному и долгосрочному сотрудничеству с ШОС. Предлагаем деятельно приступить к планированию совместных проектов по диверсификации поставок энергоносителей с целью обеспечения как потребностей государств ШОС, так и с перспективой выхода на внешние рынки. Наша страна располагает необходимыми ресурсными мощностями для существенного наращивания объемов таких поставок. За многие годы нами наработан солидный международный опыт сотрудничества в энергетической сфере. Туркменистан, используя общепринятую практику ведения работ в нефтегазовом секторе, осуществляет поставки своего природного газа в Россию, Китай и соседние страны. Сегодня мы активно работаем над реализацией проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия.



Здесь хотел бы особо подчеркнуть важность участия в этих и других многосторонних проектах Афганистана как одного из ключевых факторов восстановления его экономики и социальной сферы, и в конечном итоге, достижения мира и согласия. Также считаем первоочередной задачей оказание всесторонней экономической и гуманитарной поддержки братскому афганскому народу.



Выступаем за более тесное и эффективное партнерство с Шанхайской организацией по линии частного бизнеса, создание условий для регулярного общения предпринимателей.



Культура, наука, образование, гуманитарные контакты – эти направления также находятся в повестке сотрудничества с ШОС. Исторические узы между нашими странами имеют глубокие, многовековые корни, и Туркменистан всецело поддерживает их продолжение и развитие.



В заключение хотел бы подчеркнуть: тесные, дружественные, братские связи с государствами Шанхайской организации сотрудничества были и остаются одним из приоритетов внешней политики Туркменистана. Мы отдаем себе отчет в больших перспективах такого партнерства, высоко ценим достигнутый уровень взаимопонимания, доверия и открытости, добрососедства и уважения, который отличает наш диалог с ШОС. Готовы его развивать и обогащать. Твердо настроены на придание сотрудничеству с Шанхайской организацией сотрудничества долгосрочного, стратегического характера."

ИП "ТУРКМЕНинформ"