Посла Туркменистана аккредитовали в Австрии

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 сентября в Вене вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Хемра Аманназаров вручил в ходе торжественной церемонии свои верительные грамоты Федеральному Президенту Австрии Александру Ван дер Беллену.

В ходе переговоров стороны также обсудили ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

Хемра Аманназаров также является Постоянным представителем Туркменистана в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Вене, Постоянным представителем Туркменистана при Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, главой делегации Туркменистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, представителем при подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (город Вена, Австрийская Республика), Постоянным представителем Туркменистана при Международном агентстве по атомной энергии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"