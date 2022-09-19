Делегация Туркменистана посетила Нью-Йорк

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16-19 сентября делегация Туркменистана посетила с визитом США с целью участия в прошедшем в Нью-Йорке Саммите по преобразованию образования, созванном Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов достижения четвертой Цели Устойчивого Развития (ЦУР), касающейся сферы образования. Туркменская делегация представила отчет о проделанной в стране работе по обеспечению высокого уровня образования, а также 6 проведенных национальных консультациях по данному вопросу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"