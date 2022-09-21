Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Словении

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 сентября в Постоянном представительстве Туркменистана при ООН в Нью-Йорке была проведена встреча Постоянного представителя Туркменистана при ООН Аксолтан Атаевой с Сэмуелем Жбогаром, Государственным секретарем Министерства иностранных дел Республики Словения.

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия двух стран в рамках ООН, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах здравоохранения, телекоммуникации и транспорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"