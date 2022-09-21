Визит делегации Пакистана в Туркменистан

АШХАБАД, 21 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом делегация Исламской Республики Пакистан во главе с государственным министром нефти Мусадиком Масудом Маликом.

20 сентября делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухаммедовым. В ходе переговоров состоялось обсуждение вопросов развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, ТЭК и энергетики и других.

Программой визита пакистанской делегации также запланировано посещение МИД Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"