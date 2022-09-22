Туркменская делегация посетила Беларусь

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 сентября делегация Туркменистана приняла участие в прошедшей в Бресте рабочей встрече глав пограничных ведомств стран-участниц Содружества независимых государств.

В ходе встречи представители Армении, Беларуси, Казахстана, России, Туркменистана, Узбекистана и Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками обсудили вопросы совершенствования форм и методов противодействия противоправной деятельности на участках внешних границ государств – участников СНГ и использования инновационных технологий и подходов в охране государственной границы.

Кроме того, представители пограничных ведомств СНГ посетили автодорожный пункт пропуска Брест, пограничные заставы «Казимирово» и «Брест» им. А. Кижеватова. В рамках экскурсии в «Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» офицеры возложили цветы к его главному монументу и скульптурной композиции «Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим». Также 22 сентября запланирован визит делегаций в Институт пограничной службы Беларуси.

ИП "ТУРКМЕНинформ"