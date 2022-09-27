Глава Туркменистана провел переговоры с зарубежными коллегами

АШХАБАД, 23 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе переговоров коллеги поздравили главу Туркменистана с днем рождения, а также состоялось обсуждение приоритетных вопросов развития межгосударственного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"