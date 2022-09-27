В Туркменистане помилуют осужденных

АШХАБАД, 24 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Указ «О помиловании осужденных по случаю 31-й годовщины независимости Туркменистана», который приурочен к приближающемуся празднованию 31-й годовщины национальной независимости.

В соответствии с документом, от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности освобождены 829 граждан нашей страны и 4 гражданина зарубежных государств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"