В Туркменистане введены в строй новые объекты транспортной инфраструктуры

АШХАБАД, 25 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял онлайн-участие в торжественных церемониях ввода в строй новых пассажирских автовокзалов в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах страны.

Новые объекты транспортной инфраструктуры открыты в Балканабате, Дашогузе, Туркменабате и Мары в честь празднования 31-й годовщины национальной независимости.

ИП "ТУРКМЕНинформ"