Глава Туркменистана провел встречи с руководителями зарубежных компаний

АШХАБАД, 26 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с руководителями зарубежных, сотрудничающих со страной компаний, которые прибыли в Ашхабад для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 31-летия независимости Туркменистана.

В частности, состоялись встречи с генеральным директором группы компаний «Bouygues» Мартином Буигом, главой французской компании «VINCI Construction Grands Projets» Патриком Кадри, руководителем компании «Cifal» Жилем Реми, исполнительным директором компании «Dragon Oil» Али Рашидом Аль-Джарваном. Переговоры были посвящены вопросам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"