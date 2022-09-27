Глава Халк МаслахатыТуркменистана отправился в Японию

АШХАБАД, 26 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 сентября Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с рабочим визитом в Японию.

Целью поездки является проведение ряда двусторонних встреч с представителями официальных и деловых кругов Японии по вопросам развития межгосударственного сотрудничества, а также участие в траурной церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, которая пройдет 27 сентября.

ИП "ТУРКМЕНинформ"