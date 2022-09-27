МИД Туркменистана посетила делегация США

АШХАБАД, 26 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 сентября руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим с визитом в страну генерал-майором, генерал-адъютантом штата Монтана, командующим Национальной гвардии штата Монтана и директором департамента штата Монтана по военным делам Джоном П.Хронеком.

Встреча была посвящена вопросам возобновления Программы партнерства между Центральным командованием США, Бюро национальной гвардии США и Министерством обороны Туркменистана в сферах реагирования и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, кибер-защиты и безопасности, инженерной и строительной деятельности и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"