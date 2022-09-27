Глава государства поздравил туркменистанцев

АШХАБАД, 27 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Туркменистане отмечается 31-я годовщина национальной независимости. По этому случаю к гражданам страны и соотечественникам обратился с поздравлениями Президент Сердар Бердымухамедов.

В поздравлении главы государства говорится:

"Мой родной народ!



Дорогие соотечественники!



Сердечно поздравляю вас с национальным праздником Туркменистана – Днем независимости! Уверен, что торжества, проводимые в ознаменование национального праздника в году «Эпоха народа с Аркадагом» с чувством высокого патриотизма, приумножат нашу гордость за успехи и достижения независимой нейтральной Отчизны!



Суверенитет нашей Родины – фундамент счастливой и благополучной жизни народа страны. Прекрасные трудовые победы, достигнутые за 31 год независимого развития, – воплощение патриотизма, единства и сплоченности, доб­росовестного и упорного труда турк­менистанцев. За годы ­независимости в политической, экономической, культурной и социальной сферах достигнуты огромные успехи. За это время Туркменистан превратился в страну с мощной экономикой, совершенной социальной системой, в стремительно развивающееся и пользующееся большим авторитетом в мире государство.



На беспрецедентную высоту поднялся международный престиж Туркменистана, добивающегося на глобальном и региональном уровне торжества принципов нейтралитета, миролюбия и добрососедских отношений. В честь этого праздника мы торжественно открываем новые объекты социального и производственного назначения, проводим культурно-массовые мероприятия, вручаем государственные награды сооте­чественникам, вносящим достойный вклад в укрепление базовых основ независимости и нейтралитета, международного авторитета страны и реализацию государственных программ.



Проведенное на днях на высоком уровне значимое общественно-политическое мероприятие – Довлет Маслахаты, принятые на нем в интересах народа и страны важные решения преисполнили сердца каждого туркменистанца чувствами гордости и любви к Родине, воодушевленности, еще больше укрепив наше единство.



Мой родной народ!



Основной целью грандиозных задач, намеченных на эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, является обеспечение благополучия Отчизны и народа. Успешно реализуя Программу «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», «Программу Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2022–2028 годы», Национальную программу по преобразованию ­социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года и комп­лексные преобразования, мы следуем прогрессивным путем развития. На инновационной основе диверсифицируя нацио­нальную экономику, успешно продолжаем работу по ее цифровизации и индустриализации.



Строя в столице суперсовременный жилой комплекс «Ашхабад-сити», а в регионах – новые села, поселки, малые, средние и крупные промышленные производства, высокоскоростные автомобильные трассы, существенно повышаем уровень социальной защищенности родного народа, его трудо­устройства и социально-бытовых условий.



Проводя внешнеполитический курс, основанный на добрососедских отношениях в мире и регионе, взаимоуважении, равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве, мы со всей ответственностью относимся к решению вопросов, связанных с интересами и счастьем нашего народа и всего человечества. Мы неуклонно укрепляем и развиваем наши многосторонние связи с такими авторитетными международными организациями, как Организация Объединенных Наций, Евросоюз, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движение неприсоединения, Исламская организация сотрудничества, а также со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Среднего и Ближнего Востока, с государствами всех континентов.



На основе выдвинутых нами международных инициатив на 97-м пленарном заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была принята Резолюция «Центральная Азия – зона мира, доверия и сотрудничества». Принятые по результатам Межпарламентского форума государств Центральной Азии и Российской Федерации и Диалога женщин «Ашхабадская декларация», а также «Декларация первого Диалога женщин стран Центральной Азии и России» были признаны документами 76-й сессии Генассамблеи ООН.



Туркменистан избран вице-председателем 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Все это – исторические события, приумножающие международный авторитет нашей Родины и чувства безмерной гордости и любви к родной Отчизне. Наше суверенное Отечество, широко празднуя 31-ю годовщину ­независимости, будет и далее следовать по светлому пути к новым достижениям и успехам.



Мой родной народ!



Дорогие соотечественники!



Еще раз сердечно поздравляю вас с национальным праздником – 31-й годовщиной независимости Туркменистана!



Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в работе по укреплению основ независимости родной Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"