Глава государства провел встречи с зарубежными гостями

АШХАБАД, 27 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 сентября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречи с прибывшими в страну для учас­тия в торжествах по случаю Дня независимости Туркменистана Президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, губернатором Санкт-Петербурга (Российская Федерация) Александром Бегловым и губернатором Челябинской области Российской Федерации Алексеем Текслером.

В ходе проведенных переговоров стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"