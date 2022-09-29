В Туркменистане отметили главный национальный праздник

АШХАБАД, 28 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 сентября в Туркменистане были проведены торжественные мероприятия в честь празднования 31-й годовщины национальной независимости.

Главные торжества были развернуты в столице страны, где глава государства и другие официальные лица, представители общественности возложили цветы к Монументу Независимости Туркменистана, а также на площади перед комплексом Государственной трибуны прошел масштабный праздничный парад с участием военной техники, спортивных и творческих коллективов страны, наездников на ахалтекиснких скакунах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"