В Туркменистане отметили главный национальный праздник

В Туркменистане отметили главный национальный праздник28.09.2022 11:15
АШХАБАД, 28 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 сентября в Туркменистане были проведены торжественные мероприятия в честь празднования 31-й годовщины национальной независимости.
Главные торжества были развернуты в столице страны, где глава государства и другие официальные лица, представители общественности возложили цветы к Монументу Независимости Туркменистана, а также на площади перед комплексом Государственной трибуны прошел масштабный праздничный парад с участием военной техники, спортивных и творческих коллективов страны, наездников на ахалтекиснких скакунах.
ИП "ТУРКМЕНинформ"