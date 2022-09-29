Страны СНГ существенно упрочили свое положение на мировом продовольственном рынке

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Динамичное развитие аграрного сектора в странах Содружества Независимых Государств позволяет им не только активно укреплять продовольственную безопасность, но и играть важную роль на мировом продовольственном рынке. Неслучайно любые серьезные изменения внутренней конъюнктуры для сельскохозяйственного производства в СНГ рассматриваются Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) через призму обеспечения продуктами питания регионов и стран, находящихся далеко за пределами Содружества.



В последние десятилетия государства – участники СНГ по ключевым позициям существенно упрочили свое положение на мировом продовольственном рынке. В частности, с 2015 по 2019 годы производство зерновых и зернобобовых культур в Содружестве выросло на 30 млн т, увеличив долю стран СНГ в мировом производстве с 7 до 8%, сахарной свеклы – на 17 млн т (рост доли в мировом производстве – с 51 до 68%), подсолнечника на зерно – на 10 млн т (рост доли – с 49 до 58%), скота и птицы на убой – на 3 млн т (рост доли – с 5 до 6%) [1; с.20].



В 2020 и 2021 годах, несмотря на обусловленный пандемией кризис и неблагоприятные климатические условия, по ряду позиций указанные тенденции сохранились. В частности, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2020 году по СНГ вырос до 244,9 млн т, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 3,9 млн т, в 2021 году – до 247 млн т (без учета Туркменистана и Украины) [2; с.64]. В 2021 году по сравнению с предыдущим годом в целом по странам Содружества валовой сбор овощей вырос на 0,2%, сахарной свеклы – на 11,2%, производство скота и птицы на убой (в убойном весе) увеличилось на 0,7% (в 2020 году – на 2,7 %), молока – на 0,2% (в 2020 году – на 1,9%) [1; с.23].



Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в СНГ сопровождается существенным ростом цен на нее на мировом рынке. ФАО и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) заявляют о начале полномасштабного глобального продовольственного кризиса. Его основным проявлением выступает снижение экономической доступности продовольствия для беднейших стран, которым становится чрезвычайно сложно обеспечить закупку его необходимых объемов по выросшим ценам.



На этом фоне объем производства продукции сельского хозяйства в денежном выражении (в текущих ценах) в 2021 году заметно вырос во всех государствах – участниках СНГ. Причем объективно темпы этого роста превысили темпы роста валового сбора основных видов сельхозпродукции. Если в 2020 году всего в СНГ (без учета Украины и Туркменистана) объем продукции сельского хозяйства составлял 153,9 млрд долларов США, то в 2021 году – 175,5 млрд долларов США, что на 14% больше, чем в предыдущем году [2; с.63]. За этот же период средние значения индекса продовольственных цен ФАО увеличились на 28,1% – с 98,1 пункта в 2020 году до 125,7 пункта в 2021 году [3].



В условиях нарастания проявлений глобального продовольственного кризиса сотрудничество стран Содружества в области развития сельского хозяйства становится одним из ключевых факторов недопущения кризисных тенденций в обеспечении продуктами питания населения государств – участников СНГ.



Институциональная основа системы сотрудничества в этой сфере была заложена еще на этапе становления Содружества на основании Соглашения о межгосударственных взаимоотношениях по вопросам агропромышленного комплекса от 29 марта 1993 года. Для обеспечения взаимодействия в его рамках создан Межправительственный совет по вопросам агропромышленного комплекса Содружества Независимых Государств (далее – Совет по вопросам АПК), а впоследствии и три специализированных координационных структуры по важнейшим направлениям деятельности в области сельского хозяйства:



- Межправительственный совет по сотрудничеству в области ветеринарии;



- Межправительственный координационный совет по вопросам семеноводства Содружества Независимых Государств;



- Координационный совет по карантину растений государств – участников СНГ.



В реализации решений органов отраслевого сотрудничества СНГ в сфере сельского хозяйства важную роль играют базовые организации по повышению квалификации и переподготовке кадров в своих областях:



- федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (Российская Федерация) – в области диагностики и контроля болезней животных;



- федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений» (Российская Федерация) – в области карантина растений;



- федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр овощеводства» (Российская Федерация) – в области селекции и семеноводства овощных культур и картофеля.



Текущая ситуация на мировом рынке продовольствия показывает, что особое внимание вопросам продовольственной безопасности, традиционно уделявшееся органами СНГ и, в первую очередь Советом по вопросам АПК, является вполне оправданным. Общие подходы к ее обеспечению были сформулированы еще в 1999 году, когда Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ приняла модельный закон «О продовольственной безопасности» (постановление от 16 октября 1999 года № 14-10).



Решением Совета глав правительств СНГ от 19 ноября 2010 года была утверждена Концепция повышения продовольственной безопасности государств – участников СНГ, разработанная Советом по вопросам АПК. Наряду с мерами по определению показателей и критериев продовольственной безопасности, организацией мониторинга ее состояния в странах Содружества, в данной Концепции были предусмотрены конкретные экономические механизмы стимулирования спроса и предложения продуктов питания, организационные и административные меры, обеспечивающие нормальное функционирование внутренних рынков продовольствия.



В рамках реализации Концепции были разработаны Методика расчетов и формы совместных балансов важнейших видов продовольствия государств – участников СНГ, утвержденная Решением Экономического совета СНГ от 14 сентября 2012 года, а также Положение о порядке формирования балансов важнейших видов продовольствия, утвержденное Решением Экономического совета СНГ от 13 декабря 2013 года.



Как информирует Совет по вопросам АПК, «в рамках межгосударственного обмена информацией Статкомитет СНГ ежегодного, начиная с 2013 года, осуществляет разработку балансов важнейших видов продовольствия и направляет отчетную информацию Межправительственному совету по вопросам АПК СНГ. Представленные данные позволяют выявить потенциал угроз и своевременно принимать меры по достижению пороговых значений, которые определены Концепцией продовольственной безопасности государств – участников СНГ» [4].



Наряду с этим готовность Содружества к реагированию на вызовы глобального продовольственного кризиса обеспечивается посредством формирования общего рынка сельскохозяйственной продукции, который выступает и важным достижением, и одновременно перспективным направлением развития межгосударственного сотрудничества в этой сфере. В общих положениях (раздел 1) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств до 2030 года, утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 года, констатируется, что в Содружестве «в основном сформированы общие рынки мясомолочной продукции, сахара, овощей и фруктов» [5]. Прогноз производства, потребления, ввоза и вывоза важнейших видов продукции государств – участников СНГ, формируемый совместно с 2012 года, охватывает не только важнейшие виды сельхозпродукции (мясо и пищевые мясные субпродукты; зерно (без зернобобовых)), но и виды продукции, имеющие ключевое значение для АПК, в том числе трактора, грузовые автомобили, зерноуборочные комбайны. Эти прогнозы выступают важным ориентиром для принятия решений по вопросам регионального экономического сотрудничества, который также позволяет оценивать взаимные возможности по поставкам ресурсов, имеющих критическое значение для обеспечения продовольственной безопасности.



Показательно, в частности, что Прогноз производства, потребления, ввоза и вывоза важнейших видов продукции государств – участников СНГ на 2022 год предусматривает, что по мясу и пищевым мясным субпродуктам 41,67% импорта в страны Содружества будет осуществляться из других государств – участников СНГ, причем планируемый экспорт этой продукции из стран СНГ в целом на 25% превышает потребности в ее импорте в Содружество. По зерну (без зернобобовых) страны Содружества будут удовлетворять взаимные потребности в импорте на 94,64%, а его планируемый экспорт в целом в 20,8 раза превышает потребность в импорте в СНГ [6].



Таким образом, если некоторые государства – участники Содружества по отдельным показателям еще не достигают пороговых значений обеспечения продовольственной безопасности, то СНГ в целом позволяет в полном объеме удовлетворить потребности в импорте соответствующих видов сельхозпродукции в эти государства.



Кроме того, общий рынок в СНГ – это еще и общие ветеринарные, санитарные и фитосанитарные нормы, общие требования к безопасности и качеству продуктов. Огромным его достоинством является также единая транспортная инфраструктура, обеспечивающая физическую доступность экспорта и импорта продовольственных товаров на всей его территории. При этом новые транспортные и логистические проекты создают благоприятные условия для дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли сельхозпродукцией.



Примером удачного логистического сотрудничества в интересах сельского хозяйства является проект «Евразийский Агроэкспресс», уже обеспечивший взаимные поставки скоропортящейся продукции между Россией, Узбекистаном и Азербайджаном и постепенно охватывающий все новые страны в Содружестве и за его пределами.



Расширению доступа сельскохозяйственной продукции государств – участников СНГ на азиатские и африканские рынки будет способствовать дальнейшее развитие международных транспортных коридоров (МТК) как в направлении «Север – Юг», так и в направлении «Восток – Запад». Одновременно новые маршруты поставки продукции сократят долю логистических издержек в ее импорте.



В условиях санкционного давления на Россию и Беларусь и ограничения транзита товаров через западные страны МТК «Север – Юг», открывающий доступ к Индийскому океану и ближневосточному региону, становится все более серьезной альтернативой для поставок сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Это же направление будет еще интенсивнее развиваться по мере создания трансафганского коридора. Страны СНГ уже тестируют этот маршрут, используя интермодальные перевозки. 16 марта 2022 г. Индия экспортировала в Узбекистан первым транзитным грузом сахар через Пакистан и Афганистан. В марте в республику также прибыла первая партия говядины из Пакистана [7].



В продовольственной логистике Содружества с учетом рекордных закупок продовольствия Китаем возрастает роль и МТК «Восток – Запад». На долю Китая сегодня приходится уже почти 10% всего аграрного экспорта России [8]. В 2020 году весь китайский импорт продовольствия составил рекордные 98,1 млрд долларов США, и его часть приходится на государства – участники СНГ. За год импорт вырос на 22%, а за последнее десятилетие – на 360% [9]. Большими объемами отличается также импорт в Китай продукции переработки хлопка. Например, в 2021 году 22% экспорта узбекского текстиля пришлось на китайских потребителей [10]. На этом фоне предполагаемое в 2022 году начало строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», наряду с российским и казахстанским маршрутами, расширит потенциал восточного направления перевозок в том числе сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки.



Широкие перспективы дальнейшего развития общего сельскохозяйственного рынка Содружества связаны с дальнейшим внедрением электронной торговли. В русле политики цифровизации формирование системы электронных торговых площадок в СНГ признано одним из стратегических направлений экономического сотрудничества, и это обусловлено общемировыми тенденциями. Как отметил заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации С.Левин, в мире «по сравнению с 2019 годом в 2020 году объем электронной торговли продукцией АПК вырос на 40%, в том числе рынок онлайн-торговли в целом вырос на 26%» [11].



Необходимо обратить внимание, что с точки зрения межгосударственной торговли в рамках общего рынка электронные площадки будут представлять интерес, прежде всего, для крупных игроков аграрного сектора, то есть здесь будут востребованы B2B-площадки. Для национальных рынков наряду с этим в интересах небольших производителей было бы целесообразно развивать B2C-площадки, которые обеспечат непосредственное взаимодействие фермеров, крестьян, дехкан, то есть малого бизнеса с потребителем, минуя ритейлинг. Для государств – участников СНГ это особенно важно, принимая во внимание огромное количество мелкотоварных сельскохозяйственных производств.



Это будет актуально и для рынка органической сельхозпродукции, где сокращение цепочек поставок, времени доставки продукции покупателю и ее хранения играют решающую роль в удовлетворении потребительских запросов. В любом случае электронная торговля для сельского хозяйства – это оптимизация издержек, связанных с посредничеством, транзакциями, логистикой, а также высокая прозрачность бизнес-процессов.



Еще одним преимуществом электронной торговли является ее доступность, поскольку ее внедрение ограничивается лишь созданием необходимого программного обеспечения, техподдержкой и распространением среди производителей и потребителей, а также функционированием логистических операторов.



В целом цифровизация сельского хозяйства позволяет охватить практически все его основные производственные и бизнес-процессы. В части, касающейся производства, центральными элементами цифровой революции в аграрном секторе выступают точное земледелие и точное животноводство.



Энтузиасты цифровых агротехнологий (AgTech – Agricultural Technologies) справедливо указывают на высокую результативность их внедрения. Так, по оценкам экспертов, «AgTech позволяет сократить количество вносимых удобрений и средств защиты растений на 15–40% без потери эффективности, а также сократить потребление электроэнергии и воды на 10–25%. При этом технологии точного земледелия позволяют одновременно увеличить урожайность на 5–40% в зависимости от изначальных условий и агрокультур» [12].



В то же время доступность этих технологий существенно ограничена их стоимостью. При этом их основное достоинство – сокращение издержек и потерь – в эффективно выстроенной системе производства предыдущего поколения или в определенной конъюнктуре может оказаться не таким ощутимым. Например, как отмечают российские специалисты, в условиях роста цен на продовольствие, «затраты на удобрения в 2020 году при производстве пшеницы в среднем составляли 14% от себестоимости и 6% (!) от стоимости реализации. Для подсолнечника и картофеля это 12% и 5%, для сахарной свеклы – 12% и 9%, для яблок и тепличных овощей – около 2–3%» [13]. В данном случае сокращение количества вносимых удобрений в результате применения AgTech в стоимости реализации продукции может составить доли процента, которые будут значимы лишь при больших объемах реализации.



С этой особенностью цифровых агротехнологий связаны основные трудности с их внедрением, с которыми сталкиваются страны Содружества. В частности, в России аналитики констатируют, что «цифровизация российского АПК идет очень медленно: по разным оценкам, не более чем в 10% хозяйств внедрены цифровые технологии, в то время как в США и странах Европы показатель составляет 60–80%». Кроме того, цифровые технологии в основном могут себе позволить представители крупного бизнеса, поскольку они достаточно дорогостоящие, хотя теоретически быстро окупаются. «Для сегмента малого и среднего агробизнеса издержки высоки, а срок окупаемости пока не ясен» [12].



Санкционная политика Запада создает еще один барьер для внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство. Эксперты обращают внимание, что «техника и оборудование для точного земледелия в основном иностранные, не говоря о софте, датчиках, навигационных системах» [12]. И многое из этого оказалось в списках санкционных товаров. Таким образом, одним из важнейших направлений российского и белорусского импортозамещения, безусловно, должны стать разработка и производство собственных технологий и оборудования для цифрового сельского хозяйства. Одновременно в государствах Содружества, не оказавшихся под прямым воздействием санкций, в этом сегменте промышленного и технологического рынка целесообразно поддерживать наиболее благоприятный инвестиционный климат.



Сущность цифрового сельского хозяйства состоит в сборе и обработке данных и принятии на их основе решений, которые позволяют оптимизировать процессы производства и управления сельскохозяйственным предприятием. Востребованность соответствующего оборудования и технологий во многом определяется их экономической доступностью, простотой использования (без необходимости специальной подготовки и переподготовки кадров) и очевидной эффективностью применения с точки зрения сокращения издержек производства. В этом отношении условно может быть выделено несколько групп цифровых решений:



1. Наиболее доступные по стоимости и интуитивно понятные при использовании системы. К этой группе, в частности, можно отнести системы отслеживания (разнообразные датчики), контроля техники, в том числе на основе мобильной связи, спутникового позиционирования, RFID-технологий. Хорошим примером их применения является контроль за работой сельхозтехники по параметрам исключения ее несанкционированного использования, отбора топлива и соблюдения оптимальных режимов работы.



2. Системы, дающие очевидные преимущества при использовании с точки зрения минимизации затрат путем подачи точного количества воды, удобрений, средств защиты растений и прочего. Это особенно актуально для вододефицитных регионов, а также в условиях роста стоимости средств химизации сельского хозяйства. В этой категории востребованными являются системы капельного орошения, технологии «внесения с переменной скоростью» (VRA) и ряд других. Здесь же имеется одна из областей применения агродронов, обеспечивающих транспортировку средств химизации в заданные точки, включая труднодоступные места на полях.



3. Комплексные системы мониторинга, а также автоматизации управления производственными процессами, требующие применения специальных знаний и оборудования. К таким технологиям могут быть отнесены получение и обработка изображений, включая спутниковые и беспилотные снимки, для определения градиентов температуры, плодородия, влажности и аномалий на сельхозугодиях, климат-контроль теплиц, контроль поведения животных с использованием технологий интернета вещей (IoT), AIoT-приложений и платформ. Совместное применение данных детального мониторинга сельхозугодий с технологиями VRA обеспечивают гиперлокализацию ухода за растениями – вплоть до уровня одного растения.



4. Автоматизированная и роботизированная техника, в том числе беспилотная техника для обработки сельхозугодий как традиционной компоновки с возможностью непосредственного управления человеком, так и полностью автоматизированная техника только с дистанционным доступом. В этом контексте необходимо отметить, что рынок беспилотной техники, начавший развиваться с дронов (беспилотных летательных аппаратов, БПЛА, БЛА) на текущий момент все шире охватывает традиционные сферы деятельности в сельском хозяйстве. При этом наряду со множественными стартапами в Содружестве растет количество предприятий, вышедших на уровень разработки и производства серийных БЛА для аграрного сектора. В России – это ООО НПП «АВАКС-ГеоСервис», Zala Aero Group, ГК «Геоскан» и ГК «Беспилотные системы», в Беларуси – ЗАО «Авиационные технологии и комплексы» (ATS), в Казахстане – QAZDRON. С 2022 года выпуск собственных дронов Lochin организован в Узбекистане. Разработки беспилотных тракторов с перспективой выхода на серийное производство имеются в ОАО «Петербургский тракторный завод» (ГК «Кировский завод», Россия) и ОАО «Минский тракторный завод» (Беларусь).



Среди наиболее интересных зарубежных разработок в области автоматизированной техники, снижающей или исключающей необходимость применения гербицидов, следует отметить автономные роботы для удаления сорняков (например, разработанные стартапом FarmWise или компанией Dahlia Robotics) и вызвавший широкий резонанс робот от Carbon Robotics, осуществляющий лазерное удаление сорной растительности.



Отдельным типом цифровых решений для сельского хозяйства являются ERP-системы, позволяющие объединить финансовую и производственную часть экономической деятельности предприятий отрасли. Результатом цифровой революции в аграрном секторе в отдаленной перспективе станет окончательный переход его работников от непосредственного производства продукции к управлению автоматизированными процессами производства.



Внедрение доступных цифровых технологий аграриями осуществляется самостоятельно. Для более емких в финансовом плане решений необходимы финансовая и техническая поддержка, организация обучения управленческого и рабочего персонала. И в этом отношении в государствах Содружества наработан определенный положительный опыт.



В Азербайджане, создавшем одну из передовых систем аграрных инноваций, их продвижение опирается на Информационную систему электронного сельского хозяйства (EKTIS). Ее суть в том, чтобы «обеспечить справедливое и прозрачное распределение субсидий на развитие сельского хозяйства, предоставление достоверных и точных данных для формирования сельскохозяйственной политики и оценки ее результативности» [14]. С 2020 года через систему субсидируется деятельность фермеров, использующих инновационные методы посева, орошения, полива и применяющих современные технологии в сельском хозяйстве.



Кроме того, в республике проведена институциональная реформа «по усилению обеспечения аграрно ориентированных научных учреждений и превращения данных структур в сети консультативных служб» [15]. При Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики был сформирован Центр аграрной науки и инноваций, координирующий деятельность семи научно-исследовательских институтов, Азербайджанского государственного аграрного университета, восьми региональных представительств и около 50 опытных станций.



В марте 2022 года азербайджанское министерство сельского хозяйства также презентовало аграрную инновационную платформу, предназначенную для отслеживания этапов принятия, обработки и реализации инновационных проектов.



Инновационное развитие аграрного сектора Армении опирается на Стратегию основных направлений экономического развития сферы сельского хозяйства Республики Армения на 2020–2030 годы. Переход на интенсивное сельское хозяйство стал одной из целей правительства страны с 2017 года. С тех пор идет постоянное увеличение субсидий фермерам на разбивку интенсивных (высокоурожайных) садов и лизинг сельхозтехники. Если в 2017 году на эти программы было выделено чуть больше 1 млрд драмов, то на 2022 год намечено выделить почти 10 млрд. Поддержка для установки систем капельного и дождевального орошения была начата осенью 2019 года, но пока ее показатели остаются сравнительно невысокими (всего 71,5 га). Финансирование объектов содержания скота с современными требованиями (т.н. «умные хлева») осуществляется не через субсидии, а посредством поддержки по кредитам [16]. Особенностью институциональной поддержки армянского сектора аграрных инноваций является опора в том числе на экспертные структуры, такие как фонд Центр агробизнеса и развития сельских районов (CARD).



В Беларуси вопросы внедрения агроинноваций интегрированы в Государственную программу «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы. В 2021 году разработана концепция цифровой платформы «Точное земледелие», целью создания которой является информационное сопровождение, планирование и ведение хозяйственной деятельности на основе оперативного управления технологическими процессами в растениеводстве [17].



Цифровизация аграрного сектора Казахстана является одним из направлений работы по Государственной программе «Цифровой Казахстан». Для реализации стратегии долгосрочного развития аграрной отрасли Министерством сельского хозяйства республики разработана специализированная программа стратегических задач под названием Е-АПК. Ее основная цель – внедрение наиболее эффективных и доступных инструментов цифровизации сельского хозяйства для повышения производительности труда. Этот приоритет получил отражение и в Национальном проекте по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021 – 2025 годы.



Из наиболее интересных текущих казахстанских проектов в сфере цифровизации сельского хозяйства следует отметить планируемую к внедрению с 2022 по 2025 годы программу «Цифровое агропредриятие», а также информационную систему для фермеров. Как отметил Премьер-Министр Республики Казахстан А.Смаилов в апреле 2022 г., «по поручению главы государства, Министерством сельского хозяйства разрабатывается «Единая государственная информационная система субсидирования АПК» (ЕГИСС). Основным функционалом ЕГИСС будет формирование в автоматическом режиме реестра получателей субсидий, проверка их соответствия категории сельхозтоваропроизводителей по ОКЭД, регистрация встречных обязательств получателей субсидий и оценка степени их выполнения, очередности получения субсидий и листа ожидания неудовлетворенных заявок» [18].



Сельское хозяйство Кыргызстана традиционно занимало одно из центральных мест в государственных проектах цифрового развития, в том числе в Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019–2023» и дорожной карте по ее реализации. В рамках Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 12 октября 2021 г. № 435, а также ряда указов, принятых в ее развитие, в том числе указа «О мерах по развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики» от 8 февраля 2021 г. № 25, в настоящее время принят и реализуется План мероприятий по цифровизации управления и развития цифровой инфраструктуры в Кыргызской Республике на 2022–2023 годы, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 12 января 2022 г. № 2-р. В этом документе особое внимание уделено обеспечению прослеживаемости происхождения продукции пищевой промышленности, внедрению единой комплексной информационной системы управления отраслью сельского хозяйства, созданию информационно-справочной системы для крестьянских и фермерских хозяйств и ряду других вопросов [19].



В Молдове цифровые перспективы аграрного сектора определяются на основе ориентиров, задаваемых ЕС. Недавние сравнения показывают, что «индекс цифровизации молдавского сельского хозяйства является одним из самых низких среди стран Европейского союза (66,8 балла из 100), основными барьерами являются стоимость технологий, низкие навыки их использования, а также неразвитая инфраструктура передачи данных» [20]. Для преодоления этого недостатка в середине 2022 года молдавским Агентством по развитию и модернизации сельского хозяйства и проектом «Технологии будущего» запускается программа цифровой трансформации сельского хозяйства на сумму 10 млн леев, финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) и Швецией.



Цифровизация отраслей экономики России определена в качестве одной из национальных целей. В преломлении на отраслевые приоритеты цифровая трансформация АПК вошла в число основных целей Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 993-р. Достижение этой цели в данном документе связывается с решением задачи создания национальной цифровой платформы «Цифровое сельское хозяйство». Одноименный проект, разработанный Министерством сельского хозяйства, реализуется в России с 2019 года. Он предполагает формирование информационных массивов для планирования и прогнозирования рисков, а также призван повысить производительность труда и сократить затраты на ГСМ, удобрения и электроэнергию минимум на 20%.



В конце декабря 2021 года на уровне Правительства было утверждено стратегическое направление цифровой трансформации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России на период 2030 года, предусматривающее внедрение в отрасли таких цифровых технологий, как моделирование и прогнозирование, цифровые двойники, искусственный интеллект, в том числе машинное обучение, компьютерное зрение, интернет вещей, БЛА, беспилотная сельскохозяйственная техника и робототехника, спутниковые системы связи и позиционирования, обработка больших данных (Big Data).



Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан, утвержденная постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2019 г. № 642, в области сельского хозяйства фокусируется на автоматизации прослеживаемости сельскохозяйственной продукции путем внедрения технологий блокчейн. Кроме того, в документе констатируется, что «наряду с созданием новых и развитием действующих государственных информационных систем в АПК республики, необходимо обеспечить широкополосным доступом все хозяйства и предприятия отрасли, использовать лучшие международные практики цифровизации АПК и ускорить внедрение автоматизированных систем и новейших технологий в хозяйствах и на предприятиях отрасли» [21].



Цифровизация Туркменистана проводится на основе утвержденной в конце 2018 года Концепции развития цифровой экономики в стране в 2019–2025 годах, которая в феврале 2021 г. была дополнена новой Государственной программой по развитию цифровой экономики Туркменистана на 2021–2025 годы.



В Узбекистане в течение последних пяти лет в области модернизации, и в частности цифровизации, сельского хозяйства произошли кардинальные перемены, направленные на качественное улучшение производственной и деловой среды. Масштабное реформирование отрасли с 2017 года началось с формирования кластерной системы, образующей единую производственную цепочку от получения сельскохозяйственного сырья до выпуска готовой продукции. В утвержденной в 2019 году Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы ставка делалась в том числе на рост производительности труда, одним из факторов которой является цифровизация. Указом Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 г. утверждена Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030». В декабре этого же года утверждены Стратегия развития технологий «Умное сельское хозяйство» и План мероприятий по реализации стратегии развития технологий «Умное сельское хозяйство» в период 2021–2023 годы, предусматривающие четыре основных направления развития: цифровизация сельского хозяйства; автоматизация процессов управления, мониторинга; поддержка бизнес-стартап-проектов в аграрной сфере; учет водных ресурсов. Параллельно создавалась институциональная основа цифрового развития отрасли – управление развития цифровых технологий в аграрной сфере Министерства сельского хозяйства и Государственное учреждение «Центр цифровизации агропромышленности», ответственные за ускорение цифровизации в отрасли, внедрение цифровых решений, способствующих контролю и поддержанию продовольственной безопасности, управление водными ресурсами, поддержку со стороны государства в предоставлении субсидий, льготного финансирования, современных информационных технологий и программных продуктов. Уже в 2021 году было введено в эксплуатацию 5 новых информационных систем и порталов, в том числе система «E-IJARA TANLOV», на базе которой будут выделяться земли сельхозназначения, Геоинформационная система на базе ПО ArcGIS, информационная система «Агро-субсидия», «Реестр сельскохозяйственной техники». И этот процесс продолжается с нарастающей интенсивностью.



Цифровизации сельского хозяйства уделяется большое внимание и в деятельности органов Содружества. В Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года, утвержденной Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 6 ноября 2020 года, в числе магистральных направлений (стратегических областей) и межгосударственных приоритетов сотрудничества названо высокопродуктивное сельское хозяйство, в том числе агрологистические решения, биотехнологии, ветеринария. Практическая направленность программы и утвержденного позднее плана мер по ее реализации выступают серьезным подспорьем в гармонизации деятельности государств – участников Содружества в области продвижения цифровой повестки на национальном уровне.



Кроме цифровизации, в СНГ сохраняют свою актуальность и другие ресурсы роста сельскохозяйственного производства. Не последнюю роль в этом способна сыграть наблюдающаяся в странах Содружества активизация вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых земель.



С 2015 по 2020 годы всего по СНГ посевная площадь увеличилась со 141,565 млн га до 145,505 млн га, то есть на 3,94 млн га. Рост обеспечен почти во всех странах Содружества, при этом в России, например, за этот период посевные площади возросли на 1,313 млн га, в Казахстане – на 1,559 млн га [1; с.62]. Потенциал этой работы в большинстве государств – участников СНГ достаточно велик. Только в Российской Федерации в рамках государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса за 10 лет (с 2022 года) в оборот планируется вернуть более 13 млн га [22].



Выбытие земель из оборота в свое время происходило по различным причинам. Это и организационно-юридические вопросы, и влияние технических, агроклиматических и иных факторов. Определенную роль здесь сыграли и проблемы в поддержании и развитии систем мелиорации.



В рамках Содружества основы сотрудничества в этой сфере закреплены в разработанной Советом по вопросам АПК Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области мелиорации земель, утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ от 3 ноября 2017 года. Наряду с укреплением научно-образовательного потенциала отрасли в государствах – участниках СНГ, инновационным развитием технологий на основе совершенствования мелиоративных систем и мелиоративной техники, решением других задач указанная Концепция предполагает совместное проектирование и строительство крупных мелиоративных систем и объектов, систем водоснабжения.



В целом на сегодняшний день сотрудничество стран Содружества в аграрном секторе охватывает практически все основные направления сельскохозяйственной деятельности. Среди потенциальных точек роста здесь можно отметить и семеноводство, включающее применение новейших биотехнологий к созданию новых гибридов и сортов агрокультур, и племенное животноводство, овощеводство и виноградарство, динамичное развитие аграрной науки и активизацию научного и научно-технического сотрудничества в этой сфере, укрепление кадрового потенциала отрасли за счет повышения образовательного уровня и перераспределения трудовых ресурсов в том числе в рамках трудовой миграции.



Без преувеличения можно сказать, что эффект сотрудничества в области сельского хозяйства может быть заметен даже на уровне макроэкономических показателей государств – участников СНГ. При этом, несмотря на широко распространенное восприятие аграрного сектора как одной из наиболее консервативных сфер экономики, в перспективе в Содружестве он имеет все возможности занять свое место среди наиболее высокотехнологичных отраслей.

Информационно-аналитический департамент Исполнительного комитета СНГ

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