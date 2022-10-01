Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Евросоюза

АШХАБАД, 30 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 сентября руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Послом Европейского Союза в Туркменистане Диего Руисом Алонсо.

В ходе проведенных переговоров министр и посол рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и странами ЕС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"